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Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный

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Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
650
Максимальная подача пара, г/мин
12
Объём резервуара для воды
0.4
Время нагрева до готовности к работе, сек
120
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719667
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
650
Максимальная подача пара, г/мин
12
Объём резервуара для воды
0.4
Время нагрева до готовности к работе, сек
120
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х11
Вес, г.
880

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный

Отпариватель BQ представляет собой компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной глажки одежды. Весом всего 0,75 кг, этот ручной отпариватель легок в обращении и хранении. Черный дизайн придает ему стильный и современный вид. Устройство оборудовано мощностью 650 Вт и обеспечивает максимальную подачу пара в 12 г/мин, что позволяет справляться с морщинами и складками на одежде. Резервуар для воды объемом 0,4 литра обеспечивает достаточное время работы без необходимости частого пополнения. Отпариватель имеет длину сетевого шнура 2 метра, что делает его удобным для использования вдали от розеток. Время нагрева устройства составляет всего 120 секунд, что позволяет быстро приступить к работе. Пластиковая подошва утюжка обеспечит бережное отношение к деликатным тканям. Основное положение утюжка во время работы — вертикальное, что делает процесс отпаривания более удобным и безопасным. Несмотря на отсутствие регулировки подачи пара и вешалки для одежды, этот отпариватель является отличным выбором для тех, кто ищет простое в использовании устройство для ежедневного ухода за гардеробом. Бренд BQ гарантирует надежность и качество своей продукции.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1002H Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
650
Максимальная подача пара, г/мин
12
Объём резервуара для воды
0.4
Время нагрева до готовности к работе, сек
120
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ представляет собой компактное и удобное устройство, идеально подходящее для быстрой и эффективной глажки одежды. Весом всего 0,75 кг, этот ручной отпариватель легок в обращении и хранении. Черный дизайн придает ему стильный и современный вид. Устройство оборудовано мощностью 650 Вт и обеспечивает максимальную подачу пара в 12 г/мин, что позволяет справляться с морщинами и складками на одежде. Резервуар для воды объемом 0,4 литра обеспечивает достаточное время работы без необходимости частого пополнения. Отпариватель имеет длину сетевого шнура 2 метра, что делает его удобным для использования вдали от розеток. Время нагрева устройства составляет всего 120 секунд, что позволяет быстро приступить к работе. Пластиковая подошва утюжка обеспечит бережное отношение к деликатным тканям. Основное положение утюжка во время работы — вертикальное, что делает процесс отпаривания более удобным и безопасным. Несмотря на отсутствие регулировки подачи пара и вешалки для одежды, этот отпариватель является отличным выбором для тех, кто ищет простое в использовании устройство для ежедневного ухода за гардеробом. Бренд BQ гарантирует надежность и качество своей продукции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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