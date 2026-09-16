Мясорубка BQ MG2006 Белый
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Характеристики
Описание товара Мясорубка BQ MG2006 Белый
Мясорубка BQ представляет собой надежный и удобный прибор для обработки мяса, идеально подходящий для повседневного использования на вашей кухне. С мощностью 2100 Вт, этот прибор отличается высокой производительностью, позволяя перерабатывать до 2 кг мяса в минуту, что значительно экономит ваше время и усилия при приготовлении пищи. Эта мясорубка изготовлена с корпусом из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. При этом, её вес составляет всего 2,5 кг, что делает её достаточно мобильной и простой в использовании. Классический белый цвет устройства легко впишется в любой кухонный интерьер. BQ мясорубка оснащена системой реверса, позволяющей легко справляться с заклиниванием, и упрощает процесс очистки после использования. Лоток для подачи мяса выполнен из высококачественного пластика, что добавляет легкость и удобство при эксплуатации. С длиной сетевого шнура 1,2 метра, вы без труда сможете разместить прибор в наиболее удобном для вас месте на кухне. Мясорубка BQ станет вашим надежным помощником, превосходя ожидания как по функциональности, так и по качеству.
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Теги товара: металлические
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
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