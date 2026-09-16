Top.Mail.Ru
Мясорубка BQ MG2006 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка BQ MG2006 Белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 1
Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 2
Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 3
Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 4
Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 5
Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Насадки
нет
  • Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 1
  • Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 2
  • Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 3
  • Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 4
  • Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 5
  • Мясорубка BQ MG2006 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719659
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мясорубка BQ MG2006 Белый
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х21
Вес, кг.
3.25

Описание товара Мясорубка BQ MG2006 Белый

Мясорубка BQ представляет собой надежный и удобный прибор для обработки мяса, идеально подходящий для повседневного использования на вашей кухне. С мощностью 2100 Вт, этот прибор отличается высокой производительностью, позволяя перерабатывать до 2 кг мяса в минуту, что значительно экономит ваше время и усилия при приготовлении пищи. Эта мясорубка изготовлена с корпусом из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. При этом, её вес составляет всего 2,5 кг, что делает её достаточно мобильной и простой в использовании. Классический белый цвет устройства легко впишется в любой кухонный интерьер. BQ мясорубка оснащена системой реверса, позволяющей легко справляться с заклиниванием, и упрощает процесс очистки после использования. Лоток для подачи мяса выполнен из высококачественного пластика, что добавляет легкость и удобство при эксплуатации. С длиной сетевого шнура 1,2 метра, вы без труда сможете разместить прибор в наиболее удобном для вас месте на кухне. Мясорубка BQ станет вашим надежным помощником, превосходя ожидания как по функциональности, так и по качеству.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Мясорубка BQ MG2006 Белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, упаковка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка BQ представляет собой надежный и удобный прибор для обработки мяса, идеально подходящий для повседневного использования на вашей кухне. С мощностью 2100 Вт, этот прибор отличается высокой производительностью, позволяя перерабатывать до 2 кг мяса в минуту, что значительно экономит ваше время и усилия при приготовлении пищи. Эта мясорубка изготовлена с корпусом из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. При этом, её вес составляет всего 2,5 кг, что делает её достаточно мобильной и простой в использовании. Классический белый цвет устройства легко впишется в любой кухонный интерьер. BQ мясорубка оснащена системой реверса, позволяющей легко справляться с заклиниванием, и упрощает процесс очистки после использования. Лоток для подачи мяса выполнен из высококачественного пластика, что добавляет легкость и удобство при эксплуатации. С длиной сетевого шнура 1,2 метра, вы без труда сможете разместить прибор в наиболее удобном для вас месте на кухне. Мясорубка BQ станет вашим надежным помощником, превосходя ожидания как по функциональности, так и по качеству.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка BQ MG2006 Белый - купить по цене 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...