Top.Mail.Ru
Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 1
Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 2
Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 3
Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
  • Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 1
  • Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 2
  • Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 3
  • Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719619
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х30
Вес, кг.
7.36

Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной

Рожковая кофеварка BQ создана для тех, кто ценит насыщенный вкус свежесваренного кофе и идеальную молочную пену каждый день. Мощность 1450 Вт позволяет быстро готовить напитки, а вместительный резервуар для воды на 1,6 л отлично подойдёт для семейных завтраков или дружеских встреч. Благодаря электронному управлению вы легко выбираете нужный объём порции, а специальный пресс гарантирует плотную утрамбовку молотого кофе — результат всегда на высоте. Капучинатор открывает простор для экспериментов с латте и капучино, а функция подогрева чашек сохранит тепло вашего напитка дольше. Индикаторы нагрева и уровня воды всегда подскажут, когда можно начинать процесс или нужно долить воды. Серебристый корпус смотрится современно и стильно, а длина кабеля 1 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Вес 6 кг делает модель устойчивой и надёжной, что особенно ценно для домашнего использования.

Отзывы о товаре Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Индикатор уровня воды
да
Развернуть
Выбор объема порции
да
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
1
Страна производитель
Китай
Описание
Рожковая кофеварка BQ создана для тех, кто ценит насыщенный вкус свежесваренного кофе и идеальную молочную пену каждый день. Мощность 1450 Вт позволяет быстро готовить напитки, а вместительный резервуар для воды на 1,6 л отлично подойдёт для семейных завтраков или дружеских встреч. Благодаря электронному управлению вы легко выбираете нужный объём порции, а специальный пресс гарантирует плотную утрамбовку молотого кофе — результат всегда на высоте. Капучинатор открывает простор для экспериментов с латте и капучино, а функция подогрева чашек сохранит тепло вашего напитка дольше. Индикаторы нагрева и уровня воды всегда подскажут, когда можно начинать процесс или нужно долить воды. Серебристый корпус смотрится современно и стильно, а длина кабеля 1 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Вес 6 кг делает модель устойчивой и надёжной, что особенно ценно для домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...