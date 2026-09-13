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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1450
Используемый кофе
молотый
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.6
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Регулировка степени помола
да
Контроль крепости
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719619
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Описание товара Кофеварка эспрессо BQ CM7004 Стальной
Рожковая кофеварка BQ создана для тех, кто ценит насыщенный вкус свежесваренного кофе и идеальную молочную пену каждый день. Мощность 1450 Вт позволяет быстро готовить напитки, а вместительный резервуар для воды на 1,6 л отлично подойдёт для семейных завтраков или дружеских встреч. Благодаря электронному управлению вы легко выбираете нужный объём порции, а специальный пресс гарантирует плотную утрамбовку молотого кофе — результат всегда на высоте.
Капучинатор открывает простор для экспериментов с латте и капучино, а функция подогрева чашек сохранит тепло вашего напитка дольше. Индикаторы нагрева и уровня воды всегда подскажут, когда можно начинать процесс или нужно долить воды. Серебристый корпус смотрится современно и стильно, а длина кабеля 1 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Вес 6 кг делает модель устойчивой и надёжной, что особенно ценно для домашнего использования.
Рожковая кофеварка BQ создана для тех, кто ценит насыщенный вкус свежесваренного кофе и идеальную молочную пену каждый день. Мощность 1450 Вт позволяет быстро готовить напитки, а вместительный резервуар для воды на 1,6 л отлично подойдёт для семейных завтраков или дружеских встреч. Благодаря электронному управлению вы легко выбираете нужный объём порции, а специальный пресс гарантирует плотную утрамбовку молотого кофе — результат всегда на высоте.
Капучинатор открывает простор для экспериментов с латте и капучино, а функция подогрева чашек сохранит тепло вашего напитка дольше. Индикаторы нагрева и уровня воды всегда подскажут, когда можно начинать процесс или нужно долить воды. Серебристый корпус смотрится современно и стильно, а длина кабеля 1 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Вес 6 кг делает модель устойчивой и надёжной, что особенно ценно для домашнего использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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