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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719594
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Автоотключение
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х20
Вес, кг.
2.97

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный

Капельная кофеварка BQ — идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантных черном и серебристом цветах, она станет отличным дополнением любой кухни. С весом всего 2,2 кг, эта кофеварка легка и удобна в использовании. Она предназначена для приготовления кофе из молотых зерен и оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет вам наслаждаться свежемолотым кофе каждый день. Кофеварка BQ имеет вместительный резервуар для воды объемом 0,6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для утренней бодрости. Эта модель предлагает электронное управление, благодаря чему вы с легкостью можете регулировать крепость напитка в зависимости от ваших предпочтений. Дополнительным удобством является функция подогрева чашек, позволяющая сохранить идеальную температуру вашего кофе дольше. Устройство оснащено функцией автоотключения для повышения безопасности и экономии электроэнергии. БQ — это надежная капельная кофеварка, которая улучшит ваш утренний ритуал и подарит радость от каждой чашки свежего ароматного кофе.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Автоотключение
да
Развернуть
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ — идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантных черном и серебристом цветах, она станет отличным дополнением любой кухни. С весом всего 2,2 кг, эта кофеварка легка и удобна в использовании. Она предназначена для приготовления кофе из молотых зерен и оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет вам наслаждаться свежемолотым кофе каждый день. Кофеварка BQ имеет вместительный резервуар для воды объемом 0,6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для утренней бодрости. Эта модель предлагает электронное управление, благодаря чему вы с легкостью можете регулировать крепость напитка в зависимости от ваших предпочтений. Дополнительным удобством является функция подогрева чашек, позволяющая сохранить идеальную температуру вашего кофе дольше. Устройство оснащено функцией автоотключения для повышения безопасности и экономии электроэнергии. БQ — это надежная капельная кофеварка, которая улучшит ваш утренний ритуал и подарит радость от каждой чашки свежего ароматного кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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