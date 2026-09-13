Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный, серебристый
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719594
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Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный
Капельная кофеварка BQ — идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантных черном и серебристом цветах, она станет отличным дополнением любой кухни. С весом всего 2,2 кг, эта кофеварка легка и удобна в использовании.
Она предназначена для приготовления кофе из молотых зерен и оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет вам наслаждаться свежемолотым кофе каждый день. Кофеварка BQ имеет вместительный резервуар для воды объемом 0,6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для утренней бодрости.
Эта модель предлагает электронное управление, благодаря чему вы с легкостью можете регулировать крепость напитка в зависимости от ваших предпочтений. Дополнительным удобством является функция подогрева чашек, позволяющая сохранить идеальную температуру вашего кофе дольше.
Устройство оснащено функцией автоотключения для повышения безопасности и экономии электроэнергии. БQ — это надежная капельная кофеварка, которая улучшит ваш утренний ритуал и подарит радость от каждой чашки свежего ароматного кофе.
Капельная кофеварка BQ — идеально сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Выполненная в элегантных черном и серебристом цветах, она станет отличным дополнением любой кухни. С весом всего 2,2 кг, эта кофеварка легка и удобна в использовании.
Она предназначена для приготовления кофе из молотых зерен и оснащена встроенной кофемолкой, что позволяет вам наслаждаться свежемолотым кофе каждый день. Кофеварка BQ имеет вместительный резервуар для воды объемом 0,6 литров, что позволяет приготовить достаточное количество напитка для утренней бодрости.
Эта модель предлагает электронное управление, благодаря чему вы с легкостью можете регулировать крепость напитка в зависимости от ваших предпочтений. Дополнительным удобством является функция подогрева чашек, позволяющая сохранить идеальную температуру вашего кофе дольше.
Устройство оснащено функцией автоотключения для повышения безопасности и экономии электроэнергии. БQ — это надежная капельная кофеварка, которая улучшит ваш утренний ритуал и подарит радость от каждой чашки свежего ароматного кофе.
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7001 Стальной-Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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