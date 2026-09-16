Top.Mail.Ru
Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 1
Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 2
Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 3
Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 4
Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
It's Time
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Buble - It&#039;s Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624831105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
It's Time
Жанр
Swing
Трек-лист
Feeling Good, A Foggy Day (In London Town), You Don't Know Me, Quando, Quando, Quando, Home, Can't Buy Me Love, The More I See You, Save The Last Dance For Me, Try A Little Tenderness, How Sweet It Is, Song For You, I've Got You Under My Skin, You And I, Mack The Knife, Dream A Little Dream Of Me, Just Like You, Home (Remix), I'll Be Seeing You, Nice 'n' Easy, Softly As I Leave You, It's All In The Game, I'm Beginning To See The Light, Feeling Good (Live 2005), You'll Never Know (Live 2005), My
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка

Делюкс-издание к 20-летию прорывного студийного альбома Майкла Бубле «It's Time» на двухслойном серебряном виниле. Включает оригинальный альбом, проданный по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, включая такие хиты, как « Home » и « Feeling Good », а также второй диск с 12 песнями, записанными во время сессий «It's Time». Включает две ранее не издававшиеся песни: ранее не издававшуюся оригинальную «Just Like You», которую Майкл написал в 16 лет, и « I'll Be Seeing You », а также другие бонус-треки, такие как « Mack The Knife », « Dream A Little Dream Of Me », « I'm Beginning To See The Light » и другие.

Отзывы о товаре Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Reprise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise
Barcode
[0093624831105]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
It's Time
Жанр
Swing
Трек-лист
Feeling Good, A Foggy Day (In London Town), You Don't Know Me, Quando, Quando, Quando, Home, Can't Buy Me Love, The More I See You, Save The Last Dance For Me, Try A Little Tenderness, How Sweet It Is, Song For You, I've Got You Under My Skin, You And I, Mack The Knife, Dream A Little Dream Of Me, Just Like You, Home (Remix), I'll Be Seeing You, Nice 'n' Easy, Softly As I Leave You, It's All In The Game, I'm Beginning To See The Light, Feeling Good (Live 2005), You'll Never Know (Live 2005), My
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Делюкс-издание к 20-летию прорывного студийного альбома Майкла Бубле «It's Time» на двухслойном серебряном виниле. Включает оригинальный альбом, проданный по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, включая такие хиты, как « Home » и « Feeling Good », а также второй диск с 12 песнями, записанными во время сессий «It's Time». Включает две ранее не издававшиеся песни: ранее не издававшуюся оригинальную «Just Like You», которую Майкл написал в 16 лет, и « I'll Be Seeing You », а также другие бонус-треки, такие как « Mack The Knife », « Dream A Little Dream Of Me », « I'm Beginning To See The Light » и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michael Buble - It's Time (deluxe) (0093624831105) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...