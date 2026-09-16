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Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка

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Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 1
Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 2
Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 3
Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 4
Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Imperception
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 1
  • Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 2
  • Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 3
  • Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 4
  • Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719423
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Imperception
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Under The Sun (Other Side Of The Sun), After The Fire, A Million Miles Away, Wrong Place, Right Time (Age Of Silence), Contact, Someone New, Private Network, Freedom
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Under The Sun (Other Side Of The Sun), After The Fire, A Million Miles Away, Wrong Place, Right Time (Age Of Silence), Contact, Someone New, Private Network, Freedom

Отзывы о товаре Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Imperception
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Under The Sun (Other Side Of The Sun), After The Fire, A Million Miles Away, Wrong Place, Right Time (Age Of Silence), Contact, Someone New, Private Network, Freedom
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Under The Sun (Other Side Of The Sun), After The Fire, A Million Miles Away, Wrong Place, Right Time (Age Of Silence), Contact, Someone New, Private Network, Freedom
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rockets - Imperception (coloured) (0076119010230) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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