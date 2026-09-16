Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Novum
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 719418
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Eagle
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Eagle
Barcode
[0602465947786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Novum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Nyack Break Out The Dump, Kron Dutch, Reunion, Flu The Coop 4 On 6, Squadlive, Breakout Reprise
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка
Novum — первая студийная работа группы PROCOL HARUM за 14 лет (после диска 2003 года "The Well's On Fire"). "Novum" знаменует собой новое направление PROCOL HARUM – все песни сочинили все участники группы, а тексты к большинству из них сочинил поэт Пит Браун (Pete Brown), наиболее известный по соавторству песен CREAM. Благодаря этому атмосфера песен изменилась – они по-прежнему заставляют задуматься, но теперь в них есть элементы юмора. "Novum" – это не только сувенир к 50-летию поразительной группы, но и новый шаг в ее эволюции. Эта долгожданная подборка новых песен обязательно придется по душе преданным поклонникам PROCOL HARUM.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Eagle
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Eagle
Barcode
[0602465947786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Novum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Nyack Break Out The Dump, Kron Dutch, Reunion, Flu The Coop 4 On 6, Squadlive, Breakout Reprise
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Novum — первая студийная работа группы PROCOL HARUM за 14 лет (после диска 2003 года "The Well's On Fire"). "Novum" знаменует собой новое направление PROCOL HARUM – все песни сочинили все участники группы, а тексты к большинству из них сочинил поэт Пит Браун (Pete Brown), наиболее известный по соавторству песен CREAM. Благодаря этому атмосфера песен изменилась – они по-прежнему заставляют задуматься, но теперь в них есть элементы юмора. "Novum" – это не только сувенир к 50-летию поразительной группы, но и новый шаг в ее эволюции. Эта долгожданная подборка новых песен обязательно придется по душе преданным поклонникам PROCOL HARUM.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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