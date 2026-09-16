Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Maximo Park - Nature Always Wins (coloured) (5400863040741) виниловая пластинка
"Nature Always Wins" - седьмой студийный альбом группы Maximo Park, выпущенный в 2021 году. NME пишет, что новая пластинка группы наполнена веселыми поп-песнями и интроспективными гимнами. Лимитированное в 500 копий издание на цветном бирюзовом виниле включает арт-принт, стилизованный под футбольную программку, созданную Bands FC. В начале 2000-х музыкальный мир подвергся новой волне пост-панка и гаражного рока, в следствии чего и появилась группа Maximo Park. Название квинтета Maxїmo Park происходит от Maximo Gomez Park, революционного очага кубинской столицы, где когда-то тайно встречались кубинские революционеры. В состав группы входят Пол Смит (вокал), Дункан Ллойд (гитара) и Том Инглиш (ударные). Первые два альбома музыкантов стали золотыми в Великобритании, а их дебютник — "A Certain Trigger" — был номинирован на премию Mercury Prize.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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