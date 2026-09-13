Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка
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Описание товара Ibeyi - Ash (0191404087015) виниловая пластинка
В своём дебютном альбоме сёстры-близнецы Лиза Каинде и Наоми Диас обратились к своему прошлому. Альбом «Ibeyi» принёс франко-кубинскому электросоулу-дуэту множество поклонников в 2015 году и положил начало сотрудничеству с такими известными артистами, как Бейонсе и Элвин Эйли. В отличие от этого, «Ash» представляет собой актуальное политическое заявление, показывая, что две сестры прочно укоренены в настоящем. Темы песен включают в себя полицейскую жестокость и расизм. Сёстры никогда не стеснялись своих текстов; личные переживания и опыт – их основа. Они выражают их на английском, французском, йоруба и теперь, впервые, на испанском. Наоми отвечает за ударные инструменты – кахон и бата, а Лиза играет на фортепиано и различных электронных инструментах. Она также исполняет большую часть вокальных партий. В записи альбома также приняли участие такие приглашенные музыканты, как Чилли Гонсалес, Мешелл Ндегеочелло, саксофонист Камаси Вашингтон и рэпер Мала Родригес. Альбом дополнен изысканными сэмплами, например, медитативными голосами женского хора Le Myst?re des Voix Bulgares или отрывками из речи бывшей первой леди Мишель Обамы.
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