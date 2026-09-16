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Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка

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Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 1
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 2
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 3
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 4
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 5
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 6
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 1
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 2
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 3
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 4
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 5
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 6
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Freestyler (Radio Edit), Freestyler (Missing Link Mix), Freestyler (Happy Mickey Mouse Mix), Freestyler (Skillsters Remix), Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix), Freestyler (Alternative Radio Edit), Freestyler (Album Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка

Сингл «Freestyler» финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's достиг вершин хит-парадов более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию и Новую Зеландию. Этот хит принёс ему награду «Лучший скандинавский исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2000 году. «Freestyler» в различных ремиксах выпущен в честь 25-летия тиражом 1000 экземпляров на прозрачном виниле. Bomfunk MC's — финская хип-хоп-группа, существовавшая с 1998 по 2005 год, до воссоединения в 2018 году. Их самый большой хит «Freestyler» был выпущен в Финляндии 30 октября 1999 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома In Stereo (1999), а также был выпущен за рубежом в феврале 2000 года.

Отзывы о товаре Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Трек-лист
Freestyler (Radio Edit), Freestyler (Missing Link Mix), Freestyler (Happy Mickey Mouse Mix), Freestyler (Skillsters Remix), Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix), Freestyler (Alternative Radio Edit), Freestyler (Album Version)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Сингл «Freestyler» финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's достиг вершин хит-парадов более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию и Новую Зеландию. Этот хит принёс ему награду «Лучший скандинавский исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2000 году. «Freestyler» в различных ремиксах выпущен в честь 25-летия тиражом 1000 экземпляров на прозрачном виниле. Bomfunk MC's — финская хип-хоп-группа, существовавшая с 1998 по 2005 год, до воссоединения в 2018 году. Их самый большой хит «Freestyler» был выпущен в Финляндии 30 октября 1999 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома In Stereo (1999), а также был выпущен за рубежом в феврале 2000 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bomfunk MC's - Freestyler (coloured) (8719262041158) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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