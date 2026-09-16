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Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка

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Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 1
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 2
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 3
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 4
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 5
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 6
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 7
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 8
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mellow Gold
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 1
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 2
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 3
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 4
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 5
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 6
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 7
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 8
  • Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719331
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602478459191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mellow Gold
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Loser, Pay No Mind (Snoozer), Fukin With My Head (Mountain Dew Rock), Whiskeyclone, Hotel City 1997, Soul Suckin Jerk, Truckdrivin Neighbors Downstairs (Yellow Sweat), Sweet Sunshine, Beercan, Steal My Body Home, Nitemare Hippy Girl, Mutherfuker, Blackhole
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка

Вышедший в 1994 году как раз в то время, когда альтернативный рок стал мейнстримом, официальный дебютный альбом Бека « Mellow Gold » быстро превзошёл все ожидания, когда « Loser » превратился из отвергнутой демо-записи в повсеместный хит. « Loser » продемонстрировал нетрадиционный подход Бека к написанию песен и укрепил его статус и новаторский голос в альтернативной музыке. В песне использован семпл из песни « I Walk on Guilded Splinters » группы Dr. John. Продюсерами Mellow Gold выступили Бек Том Ротрок Роб Шнапф и Карл Стивенсон. Сведением альбома занимались Том Ротрок и Роб Шнапф.

Отзывы о товаре Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0602478459191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Mellow Gold
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Loser, Pay No Mind (Snoozer), Fukin With My Head (Mountain Dew Rock), Whiskeyclone, Hotel City 1997, Soul Suckin Jerk, Truckdrivin Neighbors Downstairs (Yellow Sweat), Sweet Sunshine, Beercan, Steal My Body Home, Nitemare Hippy Girl, Mutherfuker, Blackhole
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Вышедший в 1994 году как раз в то время, когда альтернативный рок стал мейнстримом, официальный дебютный альбом Бека « Mellow Gold » быстро превзошёл все ожидания, когда « Loser » превратился из отвергнутой демо-записи в повсеместный хит. « Loser » продемонстрировал нетрадиционный подход Бека к написанию песен и укрепил его статус и новаторский голос в альтернативной музыке. В песне использован семпл из песни « I Walk on Guilded Splinters » группы Dr. John. Продюсерами Mellow Gold выступили Бек Том Ротрок Роб Шнапф и Карл Стивенсон. Сведением альбома занимались Том Ротрок и Роб Шнапф.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beck - Mellow Gold (0602478459191) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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