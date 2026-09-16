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AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка

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AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 1
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 2
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 3
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 4
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 5
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 6
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
AJR
Альбом (сингл)
Living Room
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 1
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 2
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 3
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 4
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 5
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 6
  • AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964172232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
AJR
Альбом (сингл)
Living Room
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Overture, Infinity, I’m Ready, My Calling, Thirsty, Pitchfork Kids, Woody Allen, Livin’ on Love, Big White Bed, The World Is a Marble Heart, The Green and the Town, Big Idea, Growing Old on Bleecker Street
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка

Living Room — дебютный студийный альбом американской поп-группы AJR, выпущенный в 2015 году. Альбом, включающий мультиплатиновый хит "I'm Ready", впервые выходит на цветном виниле. Дебютный альбом великих альт-поп-исполнителей AJR "Living Room" - это яркая коллекция инди-поп-гимнов, демонстрирующих их фирменное сочетание запоминающихся мелодий и текстов. Альбом был написан и спродюсирован полностью в их собственной гостиной, отсюда и название. Этот специальный релиз предлагает поклонникам возможность стать обладателями особого кусочка истории AJR и воспользоваться возобновлением интереса к их дискографии, поскольку они продолжают занимать первые места в чартах и собирают арены по всему миру.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964172232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
AJR
Альбом (сингл)
Living Room
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Overture, Infinity, I’m Ready, My Calling, Thirsty, Pitchfork Kids, Woody Allen, Livin’ on Love, Big White Bed, The World Is a Marble Heart, The Green and the Town, Big Idea, Growing Old on Bleecker Street
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Living Room — дебютный студийный альбом американской поп-группы AJR, выпущенный в 2015 году. Альбом, включающий мультиплатиновый хит "I'm Ready", впервые выходит на цветном виниле. Дебютный альбом великих альт-поп-исполнителей AJR "Living Room" - это яркая коллекция инди-поп-гимнов, демонстрирующих их фирменное сочетание запоминающихся мелодий и текстов. Альбом был написан и спродюсирован полностью в их собственной гостиной, отсюда и название. Этот специальный релиз предлагает поклонникам возможность стать обладателями особого кусочка истории AJR и воспользоваться возобновлением интереса к их дискографии, поскольку они продолжают занимать первые места в чартах и собирают арены по всему миру.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AJR - Living Room (coloured) (4099964172232) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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