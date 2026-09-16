Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
The Impossible Kid
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 719315
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5 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257021311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
The Impossible Kid
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257021311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
The Impossible Kid
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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