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Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка

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Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 5
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 6
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 7
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 8
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 9
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 10
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 11
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 12
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 13
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 14
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 15
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 16
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 17
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 18
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
The Impossible Kid
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 5
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 6
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 7
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 8
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 9
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 10
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 11
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 12
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 13
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 14
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 15
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 16
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 17
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 18
  • Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257021311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
The Impossible Kid
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257021311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
The Impossible Kid
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mystery Fish, Rings, Lotta Years, Dorks, Rabies, Supercell, Blood Sandwich, Get Out Of The Car, Shrunk, C10 Kirby, C11 Tuff, C12 Lazy Eye, D13 Defender, D14 Water Tower, D15 Molecules


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aesop Rock - The Impossible Kid (coloured) (0826257021311) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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