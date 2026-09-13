Top.Mail.Ru
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 1
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 2
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 3
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 4
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 5
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 6
ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Visitors
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 1
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 2
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 3
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 4
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 5
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 6
  • ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719310
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602445271108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Visitors
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Visitors, Head Over Heels, When All Is Said And Done, Soldiers, I Let The Music Speak, One Of Us, Two For The Price Of One, Slipping Through My Fingers, Like An Angel Passing Through My Room
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка

2LP — ограниченное издание Half-Speed ??Master Edition на тяжелом черном виниле весом 180 г, в разворотном конверте с поясом-оби и сертификатом подлинности, переизданном к 40-летию. Группа ABBA выпустила набор эксклюзивных виниловых пластинок для своего восьмого студийного альбома The Visitors. Это высококачественная аудиозапись, выполненная Майлзом Шоуэллом на половинной скорости в студии Abbey Road и последний альбом ABBA перед воссоединением. Это мрачный альбом, который даже Pitchfork успел оценить. Заглавный трек – настоящий хит, вошедший в классический сборник Hi Energy 2.



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602445271108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Visitors
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Visitors, Head Over Heels, When All Is Said And Done, Soldiers, I Let The Music Speak, One Of Us, Two For The Price Of One, Slipping Through My Fingers, Like An Angel Passing Through My Room
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — ограниченное издание Half-Speed ??Master Edition на тяжелом черном виниле весом 180 г, в разворотном конверте с поясом-оби и сертификатом подлинности, переизданном к 40-летию. Группа ABBA выпустила набор эксклюзивных виниловых пластинок для своего восьмого студийного альбома The Visitors. Это высококачественная аудиозапись, выполненная Майлзом Шоуэллом на половинной скорости в студии Abbey Road и последний альбом ABBA перед воссоединением. Это мрачный альбом, который даже Pitchfork успел оценить. Заглавный трек – настоящий хит, вошедший в классический сборник Hi Energy 2.


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ABBA - The Visitors (Half Speed) (0602445271108) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...