Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
200
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
В наличии
Код товара: 719284
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
200
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х18
Вес, кг.
16.86
Описание товара Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)
Слесарные тиски MIRAX ширина губок 200 мм 32471-20 - надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
200
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Слесарные тиски MIRAX ширина губок 200 мм 32471-20 - надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - стоимость товара 5420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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