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Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)

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Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 1
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 2
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 3
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 4
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 5
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 6
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 7
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 8
Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
200
Тип зажима
винтовой
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 1
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 2
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 3
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 4
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 5
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 6
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 7
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 8
  • Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719284
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)
5 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
200
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х18
Вес, кг.
16.86

Описание товара Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)

Слесарные тиски MIRAX ширина губок 200 мм 32471-20 - надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20)




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Характеристики
Бренд
MIRAX
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Ширина губок
200
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
490
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски MIRAX ширина губок 200 мм 32471-20 - надежный инструмент с поворотным механизмом, обеспечивающим удобство при выполнении слесарных работ. Корпус изготовлен из высокопрочного чугуна, а губки из высокоуглеродистой стали. Модель выдержит высокие нагрузки. Изделие широко применяется на производствах, в различных слесарных мастерских, в частных хозяйствах и автосервисах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные MIRAX 200 мм, (32471-20) - стоимость товара 5420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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