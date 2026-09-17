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Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120

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Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 1
Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 2
Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 3
Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 4
Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
  • Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 1
  • Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 2
  • Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 3
  • Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 4
  • Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742242
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120
6 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина лезвия, в миллиметрах
125
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120

Ножницы угловые KRAFTOOL 23370, предназначены для резки пластмассовых и резиновых профилей, пластика, резины, дерева, плоских и ленточных кабелей. Надёжные угловые ножницы с лезвием из кованой стали SK5, хромированное покрытие продлевает срок службы. Усиленная конструкция для высоких нагрузок. Режут без смятия. Фиксатор для безопасного хранения.



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Отзывы о товаре Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина лезвия, в миллиметрах
125
Длина, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы угловые KRAFTOOL 23370, предназначены для резки пластмассовых и резиновых профилей, пластика, резины, дерева, плоских и ленточных кабелей. Надёжные угловые ножницы с лезвием из кованой стали SK5, хромированное покрытие продлевает срок службы. Усиленная конструкция для высоких нагрузок. Режут без смятия. Фиксатор для безопасного хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлиненные угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool PELIKAN 23370, 120 до 120 - купить по цене 6080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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