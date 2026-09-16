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Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)

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Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
175
Расход губок
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 240 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)
7 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
175
Расход губок
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х18
Вес, кг.
9.76

Описание товара Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)

Тиски ЗУБР 32731-175 эксперт столярные быстрозажимные 175мм Столярные тиски - небольшой чугунный станок весом 10 кг, предназначенный для зажима деревянных заготовок при обработке. Рабочий элемент конструкции - губки шириной 175 мм: неподвижная и подвижная, которая движется вдоль направляющих. Можно обрабатывать мягкие породы древесины - ель, сосна, тополь, пихта, прикрепляя к губкам деревянные накладки.



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Отзывы о товаре Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
175
Расход губок
200
Страна производитель
Китай
Описание
Тиски ЗУБР 32731-175 эксперт столярные быстрозажимные 175мм Столярные тиски - небольшой чугунный станок весом 10 кг, предназначенный для зажима деревянных заготовок при обработке. Рабочий элемент конструкции - губки шириной 175 мм: неподвижная и подвижная, которая движется вдоль направляющих. Можно обрабатывать мягкие породы древесины - ель, сосна, тополь, пихта, прикрепляя к губкам деревянные накладки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски ЗУБР 175 мм, столярные (32731-175) - этот товар вы можете купить по цене 7240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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