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Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим

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Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 1
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 2
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 3
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 4
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 5
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 6
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 1
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 2
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 3
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 4
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 5
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 6
  • Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742490
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим
8 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим

Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ KRAFTOOL Extrem C90 32201 представляет собой профессиональный ручной инструмент. Прочный корпус струбцины служит для сварки крупногабаритных заготовок. Медное покрытие винта обеспечивает прочность и долговечность. Струбцина обладает высокой электропроводностью.



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Отзывы о товаре Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
угловая
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
чугун
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
90
Страна производитель
Китай
Описание
Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ KRAFTOOL Extrem C90 32201 представляет собой профессиональный ручной инструмент. Прочный корпус струбцины служит для сварки крупногабаритных заготовок. Медное покрытие винта обеспечивает прочность и долговечность. Струбцина обладает высокой электропроводностью.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экстрамощная стальная угловая струбцина для сварочных работ Kraftool Extrem C90 32201, глубина зажим - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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