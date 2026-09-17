Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный
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Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
В наличии
Код товара: 742233
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
16
Длина, мм
1523
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.19х0.14
Вес, кг.
13
Описание товара Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для острого и плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 16 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию зубчатой передачи повышающей мощность инструмента в 2 раза.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
16
Длина, мм
1523
Страна производитель
Китай
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для острого и плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 16 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию зубчатой передачи повышающей мощность инструмента в 2 раза.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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