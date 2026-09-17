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Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный

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Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 1
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 2
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 3
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 4
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 5
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 6
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 7
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 8
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 9
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 10
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 11
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 12
Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 1
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 2
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 3
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 4
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 5
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 6
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 7
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 8
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 9
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 10
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 11
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 12
  • Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный
8 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
16
Длина, мм
1523
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.54х0.19х0.14
Вес, кг.
13

Описание товара Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный

Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для острого и плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 16 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию зубчатой передачи повышающей мощность инструмента в 2 раза.



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Отзывы о товаре Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Диаметр арматурной стали макс, мм
16
Длина, мм
1523
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Один станок для острого и плавного гиба в широком диапазоне размеров прутка от 6 до 16 мм. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию зубчатой передачи повышающей мощность инструмента в 2 раза.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной станок для гибки арматуры c зубчатой передачей Kraftool 23301, 6-16 мм, 16D, острый и плавный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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