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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8)

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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 1
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 2
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 3
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 4
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 5
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 6
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 7
Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Материал рукояти
сталь
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 1
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 2
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 3
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 4
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 5
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 6
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 7
  • Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8)
7 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Тип сечения
круг
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х21х7
Вес, кг.
9.45

Описание товара Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8)

Кувалда KRAFTOOL Steel Force с удлинённой рукояткой, 8 кг 2009-8 - это профессиональная кувалда с армированной стальными стержнями рукояткой. Подходит для самых сложных и трудоемких работ. Защитная пластина защищает срыв головы, надёжно соединенной сваркой с рукояткой , имеет удобный хват для защиты от соскальзывания.



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Отзывы о товаре Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Комплектация
инструмент, документация, упаковка
Тип сечения
круг
Материал рукояти
сталь
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда KRAFTOOL Steel Force с удлинённой рукояткой, 8 кг 2009-8 - это профессиональная кувалда с армированной стальными стержнями рукояткой. Подходит для самых сложных и трудоемких работ. Защитная пластина защищает срыв головы, надёжно соединенной сваркой с рукояткой , имеет удобный хват для защиты от соскальзывания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда KRAFTOOL Steel FORCE, 8 кг, со стальной удлинённой обрезиненной рукояткой (2009-8) - купить по цене 7980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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