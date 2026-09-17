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Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг

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Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 1
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 2
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 3
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 4
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 5
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 6
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 1
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 2
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 3
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 4
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 5
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 6
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг
7 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь С35Л
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х14
Вес, кг.
11.64

Описание товара Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг

Наковальня стальная ЗУБР 32620-10, предназначена для кузнечных и молотовых работ. Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок. Изготовлена из стали С35Л. Поверхность закалена на глубину 0,8-1,5 мм. Твердость рабочей части HB 340-477.



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Отзывы о товаре Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь С35Л
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Наковальня стальная ЗУБР 32620-10, предназначена для кузнечных и молотовых работ. Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок. Изготовлена из стали С35Л. Поверхность закалена на глубину 0,8-1,5 мм. Твердость рабочей части HB 340-477.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная наковальня ЗУБР 32620-10, 10 кг - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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