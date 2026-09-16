Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
В наличии
Код товара: 719289
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х16
Вес, кг.
9.9
Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100)
Слесарные тиски изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
100
Расход губок
100
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Слесарные тиски изготовлены из высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Прецизионная обработка всех рабочих граней подвижной части гарантирует высокую точность в работе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 100 мм, (32702-100) - стоимость товара 6580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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