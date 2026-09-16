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Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183)

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Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 1
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 2
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 3
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 4
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 5
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 6
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 1
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 2
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 3
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 4
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 5
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 6
  • Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183)
9 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, ключ, насадки, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183)

Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.



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Отзывы о товаре Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, ключ, насадки, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
Страна производитель
Китай
Описание
Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - стоимость товара 9510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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