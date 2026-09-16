Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 510 руб.
В наличии
Код товара: 721916
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, ключ, насадки, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183)
Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
заклепочник, ключ, насадки, документация, упаковка
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12
Страна производитель
Китай
Резьбовой двуручный заклепочник Kraftool NUT-12 в кейсе, для резьбовых заклепок М3-М12 31183 предназначен для профессиональной эксплуатации. Относится к стандартному типу. В комплекте поставляются съемные насадки, а также накидной ключ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник резьбовой двуручный в кейсе KRAFTOOL NUT-12, М3 - М12, 380 мм, (31183) - стоимость товара 9510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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