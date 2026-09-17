Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-6, 900 мм, 6кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
В наличии
Код товара: 742543
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал основания
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х16х12
Вес, кг.
7
Описание товара Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-6, 900 мм, 6кг
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал основания
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
914
Страна производитель
Китай
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-6, 900 мм, 6кг - по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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