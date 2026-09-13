Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Bosch Serie 2 BFL623MB3 позволяет с комфортом разогревать и размораживать продукты, а также готовить различные блюда. Она обладает внутренним объемом 20 л и 7 предустановленными автоматическими программами. Панель управления с дисплеем и поворотным механизмом обеспечивает простой выбор настроек. Таймер позволяет устанавливать определенное время работы микроволновой печи. Функция очистки помогает легко устранять загрязнения и поддерживать чистоту. Из других особенностей отмечаются LED-освещение и стеклянный поддон диаметром 27 см. Выполненная в классическом стиле, Bosch Serie 2 BFL623MB3 дополнит интерьер в минималистском стиле.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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