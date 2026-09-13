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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719219
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
35x44.2x130 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
15

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Bosch Serie 2 BFL623MB3 позволяет с комфортом разогревать и размораживать продукты, а также готовить различные блюда. Она обладает внутренним объемом 20 л и 7 предустановленными автоматическими программами. Панель управления с дисплеем и поворотным механизмом обеспечивает простой выбор настроек. Таймер позволяет устанавливать определенное время работы микроволновой печи. Функция очистки помогает легко устранять загрязнения и поддерживать чистоту. Из других особенностей отмечаются LED-освещение и стеклянный поддон диаметром 27 см. Выполненная в классическом стиле, Bosch Serie 2 BFL623MB3 дополнит интерьер в минималистском стиле.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL623MB3 20л. 800Вт, черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
35x44.2x130 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch Serie 2 BFL623MB3 позволяет с комфортом разогревать и размораживать продукты, а также готовить различные блюда. Она обладает внутренним объемом 20 л и 7 предустановленными автоматическими программами. Панель управления с дисплеем и поворотным механизмом обеспечивает простой выбор настроек. Таймер позволяет устанавливать определенное время работы микроволновой печи. Функция очистки помогает легко устранять загрязнения и поддерживать чистоту. Из других особенностей отмечаются LED-освещение и стеклянный поддон диаметром 27 см. Выполненная в классическом стиле, Bosch Serie 2 BFL623MB3 дополнит интерьер в минималистском стиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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