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Кофемашина GARLYN L700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина GARLYN L700

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
7
Управление
сенсорное
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  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 34
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 35
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 36
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 37
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 38
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 39
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 40
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 41
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 42
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 43
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 44
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 45
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 46
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 47
  • Кофемашина GARLYN L700 - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719109
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
7
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х28
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кофемашина GARLYN L700

Итальянская помпа ARS в 20 бар Точная настройка степени помола Регулировка объёма, крепости, температуры кофе Автоматический капучинатор для кофейно-молочных напитков

Отзывы о товаре Кофемашина GARLYN L700




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1100
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
7
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
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Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Описание
Итальянская помпа ARS в 20 бар Точная настройка степени помола Регулировка объёма, крепости, температуры кофе Автоматический капучинатор для кофейно-молочных напитков
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Отзывы


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