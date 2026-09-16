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Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка

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Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 1
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 2
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 3
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 4
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 5
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 6
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 7
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 8
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 9
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 10
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 11
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Domination
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 6
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 7
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 8
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 9
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 10
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 11
  • Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Domination
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Hunter, Destroyer, Far Away, I Am The Primal Fear, Tears Of Fire, Heroes And Gods, Hallucinations, Eden, Scream, The Dead Don't Die, Crossfire, March Boy March, A Tune I Won't Forget, Bridges Will Burn
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Hunter, Destroyer, Far Away, I Am The Primal Fear, Tears Of Fire, Heroes And Gods, Hallucinations, Eden, Scream, The Dead Don't Die, Crossfire, March Boy March, A Tune I Won't Forget, Bridges Will Burn

Отзывы о товаре Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Primal Fear
Альбом (сингл)
Domination
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Hunter, Destroyer, Far Away, I Am The Primal Fear, Tears Of Fire, Heroes And Gods, Hallucinations, Eden, Scream, The Dead Don't Die, Crossfire, March Boy March, A Tune I Won't Forget, Bridges Will Burn
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Hunter, Destroyer, Far Away, I Am The Primal Fear, Tears Of Fire, Heroes And Gods, Hallucinations, Eden, Scream, The Dead Don't Die, Crossfire, March Boy March, A Tune I Won't Forget, Bridges Will Burn
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Fear - Domination (Gold Opaque) (4262464739674) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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