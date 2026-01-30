Various Artists - Christmas Hits (LP) (4205699260018) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718887
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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Michael Buble It's - Beginning To Look A Lot Like Christmas, Chris Rea - Driving Home For Christmas, Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You, Elvis Presley - Blue Christmas, Boney M - Mary's Boy Child, Ed Sheeran, Elton John - Merry Christmas, Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid, Wham! - Last Christmas, Yello - Jingle Bells, Kylie Minogue - Santa Baby, Bobby Helms - Jingle Bell Rock, Andrea Bocelli, Natalie Cole - The Christmas Song, Queen - Thank God It's Christmas, Dean Ma
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Christmas Hits (LP) (4205699260018) виниловая пластинка
"Christmas Hits" - сборник музыки на рождественскую тематику от различных исполнителей, выпущенный в 2025 году. Содержит композиции в исполнении Queen, Wham!, Элвиса Пресли и многих других. Издание представлено на виниле черного цвета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Michael Buble It's - Beginning To Look A Lot Like Christmas, Chris Rea - Driving Home For Christmas, Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You, Elvis Presley - Blue Christmas, Boney M - Mary's Boy Child, Ed Sheeran, Elton John - Merry Christmas, Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid, Wham! - Last Christmas, Yello - Jingle Bells, Kylie Minogue - Santa Baby, Bobby Helms - Jingle Bell Rock, Andrea Bocelli, Natalie Cole - The Christmas Song, Queen - Thank God It's Christmas, Dean Ma
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Christmas Hits" - сборник музыки на рождественскую тематику от различных исполнителей, выпущенный в 2025 году. Содержит композиции в исполнении Queen, Wham!, Элвиса Пресли и многих других. Издание представлено на виниле черного цвета.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Не вскрывал. Трек-лист шикарный. Винил для всей семьи.
Достоинства:
Комментарий:
закал товар. долго ждать не пришлось. все пришло в надлежащем состоянии и надёжно упаковано. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка супер. То что хотел). Упакована на 5+. Некоторые приходят вообще без упаковки. Эта в пупырке+картон. Продавцу спасибо за товар и отдельное спасибо за упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Именно такие треки давно искала на виниле. Пластинка пришла отлично запакована, в заводской плёнке. По качеству звучания ещё не слушали, купила на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество звука. Винил плотный и тяжелый. Замечательно упаковано. Внутри есть антистатический конверт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластика. Тяжелая. Производство Германия. Подборка песен просто замечательная. Качество записи на высоте. Доволен на все 100 %. Отличный подарок к Новому году. Продавцу спасибо за быструю доставку и хорошую упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. немного кривоватая. но звук чистый. упакована была в картон и пупырку. и то умудрилась доставка пробить картон и немного продавить внешний конверт с принтом.
Various Artists - Christmas Hits (LP) (4205699260018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Christmas Hits (LP) (4205699260018) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое. Не вскрывал. Трек-лист шикарный. Винил для всей семьи.
Достоинства:
Комментарий:
закал товар. долго ждать не пришлось. все пришло в надлежащем состоянии и надёжно упаковано. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка супер. То что хотел). Упакована на 5+. Некоторые приходят вообще без упаковки. Эта в пупырке+картон. Продавцу спасибо за товар и отдельное спасибо за упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Именно такие треки давно искала на виниле. Пластинка пришла отлично запакована, в заводской плёнке. По качеству звучания ещё не слушали, купила на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество звука. Винил плотный и тяжелый. Замечательно упаковано. Внутри есть антистатический конверт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластика. Тяжелая. Производство Германия. Подборка песен просто замечательная. Качество записи на высоте. Доволен на все 100 %. Отличный подарок к Новому году. Продавцу спасибо за быструю доставку и хорошую упаковку.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. немного кривоватая. но звук чистый. упакована была в картон и пупырку. и то умудрилась доставка пробить картон и немного продавить внешний конверт с принтом.