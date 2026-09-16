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Brian Eno & Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Eno & Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка

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Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 5
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 6
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 7
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 8
Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Luminal
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 7
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 8
  • Brian Eno &amp; Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718644
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian Eno & Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478081644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Luminal
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Milky Sleep, Hopelessly At Ease, My Lovely Days, Play On, Shhh, Suddenly, A Ceiling and a Lifeboat, And Live Again, Breath March, Never Was It Now, What We Are
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno & Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milky Sleep, Hopelessly At Ease, My Lovely Days, Play On, Shhh, Suddenly, A Ceiling and a Lifeboat, And Live Again, Breath March, Never Was It Now, What We Are

Отзывы о товаре Brian Eno & Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478081644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno & Beatie Wolfe
Альбом (сингл)
Luminal
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Milky Sleep, Hopelessly At Ease, My Lovely Days, Play On, Shhh, Suddenly, A Ceiling and a Lifeboat, And Live Again, Breath March, Never Was It Now, What We Are
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milky Sleep, Hopelessly At Ease, My Lovely Days, Play On, Shhh, Suddenly, A Ceiling and a Lifeboat, And Live Again, Breath March, Never Was It Now, What We Are
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno & Beatie Wolfe - Luminal (0602478081644) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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