Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Blue STKY2000402
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718477
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Характеристики
Бренд
Тип накопителя
HDD
Объем
2 Тб
Цвет
голубой
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Материал корпуса
алюминий, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х12
Вес, г.
990
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Blue STKY2000402
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKY2000402** — это портативное устройство для хранения данных. Оно имеет следующие характеристики: * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Объём памяти: 2 ТБ. * Интерфейс подключения: USB 3.2 Gen1 Type-A. Это основные параметры внешнего жёсткого диска. Для получения более подробной информации о характеристиках и функциях устройства рекомендуется обратиться к официальному сайту производителя или к документации продукта.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип накопителя
HDD
Объем
2 Тб
Цвет
голубой
Комлектация
ПО, кабель USB (0.45 м)
Материал корпуса
алюминий, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKY2000402** — это портативное устройство для хранения данных. Оно имеет следующие характеристики: * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Объём памяти: 2 ТБ. * Интерфейс подключения: USB 3.2 Gen1 Type-A. Это основные параметры внешнего жёсткого диска. Для получения более подробной информации о характеристиках и функциях устройства рекомендуется обратиться к официальному сайту производителя или к документации продукта.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Blue STKY2000402 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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