Браво - Стиляги Из Москвы (Red Vinyl) (4620107934471R) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 718308
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4 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934471R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Король „Оранжевое лето“, Звёздный шейк, Вася, Скорый поезд, Мне грустно и легко, Добрый вечер, Москва, Девчонка 16-ти лет, Я то, что надо, Держись, пижон, Чёрный кот, На танцплощадке
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Браво - Стиляги Из Москвы (Red Vinyl) (4620107934471R) виниловая пластинка
Шестой официальный альбом группы «Браво», записанный в 1990 и выпущенный в 1991 году. Это первый альбом коллектива, записанный с новым солистом коллектива Валерием Сюткиным.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934471R]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Король „Оранжевое лето“, Звёздный шейк, Вася, Скорый поезд, Мне грустно и легко, Добрый вечер, Москва, Девчонка 16-ти лет, Я то, что надо, Держись, пижон, Чёрный кот, На танцплощадке
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Шестой официальный альбом группы «Браво», записанный в 1990 и выпущенный в 1991 году. Это первый альбом коллектива, записанный с новым солистом коллектива Валерием Сюткиным.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Браво - Стиляги Из Москвы (Red Vinyl) (4620107934471R) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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