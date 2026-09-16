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Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка

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Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 1
Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 2
Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 3
Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
California
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 1
  • Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 2
  • Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 3
  • Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
California
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sweet Charity, None of Them Knew They Were Robots, Retrovertigo, The Air-conditioned Nightmare, Ars Moriendi, Pink Cigarette, Golem II The Bionic Vapour Boy, The Holy Filament, Vanity Fair, Goodbye Sober Day, Gnosterces (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка

California — третий студийный альбом американской экспериментальной рок-группы Mr. Bungle, выпущенный в 1999 году на лейбле Warner Bros. Издание на полупрозрачном красном виниле в гейтфолде Эта пластинка гораздо более мелодична, чем предыдущие, и демонстрирует многогранность и уникальное звучание группы. California был хорошо принят критиками. В положительной рецензии на сайте Pitchfork говорится: «Чем больше я слушаю California, тем больше убеждаюсь, что Майк Паттон — настоящий дьявол в отпуске». Стив Хьюи из AllMusic заметил, что альбом «[заставит] вас восхититься тем, что такая вызывающе странная и некоммерческая группа записывалась для Warner Bros.»



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
California
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sweet Charity, None of Them Knew They Were Robots, Retrovertigo, The Air-conditioned Nightmare, Ars Moriendi, Pink Cigarette, Golem II The Bionic Vapour Boy, The Holy Filament, Vanity Fair, Goodbye Sober Day, Gnosterces (Bonus Track)
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
California — третий студийный альбом американской экспериментальной рок-группы Mr. Bungle, выпущенный в 1999 году на лейбле Warner Bros. Издание на полупрозрачном красном виниле в гейтфолде Эта пластинка гораздо более мелодична, чем предыдущие, и демонстрирует многогранность и уникальное звучание группы. California был хорошо принят критиками. В положительной рецензии на сайте Pitchfork говорится: «Чем больше я слушаю California, тем больше убеждаюсь, что Майк Паттон — настоящий дьявол в отпуске». Стив Хьюи из AllMusic заметил, что альбом «[заставит] вас восхититься тем, что такая вызывающе странная и некоммерческая группа записывалась для Warner Bros.»


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mr. Bungle - California (Translucent Red) (0081227809591) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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