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Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка - фото 2
Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Reckoning
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка - фото 1
  • Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка - фото 2
  • Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Reckoning
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Dire Wolf, The Race is on, Oh Babe, It Ain T No Lie, It Must Have Been the Roses, Dark Hollow, China Doll, Been All Around This World, Monkey and the Engineer, Jack-a-roe, Deep Elem Blues, Cassidy, To Lay Me Down, Rosalie Mcfall, On the Road Again, Bird Song, Ripple
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка

Reckoning - концертный двойной альбом группы Grateful Dead, вышедший в 1981 году. Издание на виниле. Альбом содержит концертный материал, записанный в период с сентября по октябрь 1980 года в Warfield Theater в Сан-Франциско и Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Материал изначально предназначался для выпуска на одном двойном LP, но в результате было выпущено два двойных альбома, Reckoning и Dead Set.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497827558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Reckoning
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Dire Wolf, The Race is on, Oh Babe, It Ain T No Lie, It Must Have Been the Roses, Dark Hollow, China Doll, Been All Around This World, Monkey and the Engineer, Jack-a-roe, Deep Elem Blues, Cassidy, To Lay Me Down, Rosalie Mcfall, On the Road Again, Bird Song, Ripple
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Reckoning - концертный двойной альбом группы Grateful Dead, вышедший в 1981 году. Издание на виниле. Альбом содержит концертный материал, записанный в период с сентября по октябрь 1980 года в Warfield Theater в Сан-Франциско и Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Материал изначально предназначался для выпуска на одном двойном LP, но в результате было выпущено два двойных альбома, Reckoning и Dead Set.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Reckoning (0603497827558) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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