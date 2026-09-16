Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Systematic Chaos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 718175
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Systematic Chaos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In the Presence of Enemies (Part 1), Forsaken, Constant Motion, The Dark Eternal Night, Repentance, Prophets of War, The Ministry of Lost Souls, In the Presence of Enemies (Part 2)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка
Systematic Chaos — девятый студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедший в 2007 году Издание на прозрачном виниле. Альбом достиг вершины двадцатки лучших в чартах продаж восьми стран; кроме того, альбом достиг девятнадцатой позиции в Billboard 200 став самым высоко оцененным альбомом Dream Theater в США до выхода Black Clouds & Silver Linings (2009). Критики приняли альбом в целом положительно; Джон Эрдли из MetalReview.com назвал группу «возможно, самой последовательной группой во всей индустрии прогрессив- рока / метала».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Systematic Chaos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In the Presence of Enemies (Part 1), Forsaken, Constant Motion, The Dark Eternal Night, Repentance, Prophets of War, The Ministry of Lost Souls, In the Presence of Enemies (Part 2)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Systematic Chaos — девятый студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, вышедший в 2007 году Издание на прозрачном виниле. Альбом достиг вершины двадцатки лучших в чартах продаж восьми стран; кроме того, альбом достиг девятнадцатой позиции в Billboard 200 став самым высоко оцененным альбомом Dream Theater в США до выхода Black Clouds & Silver Linings (2009). Критики приняли альбом в целом положительно; Джон Эрдли из MetalReview.com назвал группу «возможно, самой последовательной группой во всей индустрии прогрессив- рока / метала».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dream Theater - Systematic Chaos (Clear) (0081227810702) виниловая пластинка - по цене 7220 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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