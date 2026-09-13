Maria Callas - Callas A Paris (8719039005734) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Callas A Paris
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718159
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039005734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Callas A Paris
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Orph?e Et Eurydice (Calzabigi & Moline): J’ai Perdu Mon Eurydice (Act IV), Alceste (Calzabigi & Roullet): Divinit?s Du Styx (Act I), Carmen (Meilhac & Hal?vy): L’amour Est Un Oiseau Rebelle (Habanera) (Act I), Carmen (Meilhac & Hal?vy): Pr?s Des Remparts De S?ville (S?guidille) (Act I), Samson Et Dalila (Lemaire): Printemps Qui Commence (Act I), Samson Et Dalila (Lemaire): Amour! Viens Aider Ma Faiblesse! (Act II), Rom?o Et Juliette (Barbier & Carr?): Je Veux Vivre Dans Ce R?ve (Act I), Mignonet
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maria Callas - Callas A Paris (8719039005734) виниловая пластинка
"Callas ? Paris" - это сборник французской музыки, записанный культовой певицей Марией Каллас, - редкие, изысканные шедевры. Исполняя французскую версию "Альцеста" Глюка, роль которого она блестяще спела на итальянском языке, певица ослепляет слушателей невероятной элегантностью и блестящим стилем Глюка, а также кристально чистой дикцией и безупречной фразировкой. Ее "Кармен" дышит огнем и, возможно, является самой опасно сексуальной цыганкой, которую вы когда-либо слышали. Коварная соблазнительница Сен-Санса "Далила" исполнена совершенно другим голосом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039005734]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Callas A Paris
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Orph?e Et Eurydice (Calzabigi & Moline): J’ai Perdu Mon Eurydice (Act IV), Alceste (Calzabigi & Roullet): Divinit?s Du Styx (Act I), Carmen (Meilhac & Hal?vy): L’amour Est Un Oiseau Rebelle (Habanera) (Act I), Carmen (Meilhac & Hal?vy): Pr?s Des Remparts De S?ville (S?guidille) (Act I), Samson Et Dalila (Lemaire): Printemps Qui Commence (Act I), Samson Et Dalila (Lemaire): Amour! Viens Aider Ma Faiblesse! (Act II), Rom?o Et Juliette (Barbier & Carr?): Je Veux Vivre Dans Ce R?ve (Act I), Mignonet
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
"Callas ? Paris" - это сборник французской музыки, записанный культовой певицей Марией Каллас, - редкие, изысканные шедевры. Исполняя французскую версию "Альцеста" Глюка, роль которого она блестяще спела на итальянском языке, певица ослепляет слушателей невероятной элегантностью и блестящим стилем Глюка, а также кристально чистой дикцией и безупречной фразировкой. Ее "Кармен" дышит огнем и, возможно, является самой опасно сексуальной цыганкой, которую вы когда-либо слышали. Коварная соблазнительница Сен-Санса "Далила" исполнена совершенно другим голосом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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