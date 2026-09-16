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Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка

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Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка - фото 1
Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
One Second
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка - фото 1
  • Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718119
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029463316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
One Second
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
One Second, Say Just Words, Lydia, Mercy, Soul Courageous, Another Day, The Sufferer, This Cold Life, Blood of Another, Disappear, Sane, Take Me Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка

One Second — шестой студийный альбом английской группы Paradise Lost, был выпущен в 1997 году на лейбле Music for Nations. Издание на виниле Шестой студийный альбом Paradise Lost (1997), который хорошо зарекомендовал себя в европейских чартах, ознаменовал собой своего рода смену направления для группы из Западного Йоркшира: переход от готического металла к более электронному подходу, воплощенный в сингле «Say Just Words», который до сих пор остается фаворитом фанатов и одним из самых прослушиваемых треков на стриминговых сервисах.

Отзывы о товаре Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029463316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
One Second
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
One Second, Say Just Words, Lydia, Mercy, Soul Courageous, Another Day, The Sufferer, This Cold Life, Blood of Another, Disappear, Sane, Take Me Down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
One Second — шестой студийный альбом английской группы Paradise Lost, был выпущен в 1997 году на лейбле Music for Nations. Издание на виниле Шестой студийный альбом Paradise Lost (1997), который хорошо зарекомендовал себя в европейских чартах, ознаменовал собой своего рода смену направления для группы из Западного Йоркшира: переход от готического металла к более электронному подходу, воплощенный в сингле «Say Just Words», который до сих пор остается фаворитом фанатов и одним из самых прослушиваемых треков на стриминговых сервисах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost - One Second (0198029463316) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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