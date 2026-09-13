David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка
Известный итальянский певец, фронтмен итальянской рок-группы M?neskin, победившей на Евровидении-2021, Дамиано Дэвид выпускает свой первый сольный альбом Funny Little Fears. Первый сольный проект Дамиано был принят поклонниками по всему миру с огромным энтузиазмом. Funny Little Fears содержит 14 уникальных треков, включая мировой хит Born With A Broken Heart и последний сингл Next Summer, мощный и эмоциональный трек. "Я всегда боялся высоты, того, что земля может уйти у меня из-под ног в любой момент, и все может исчезнуть за секунду. Я боялся темноты, необъятности, которую я не могу увидеть или понять, которая может поглотить меня, если я не буду осторожен в том, куда иду. Я боялся себя, потому что просил слишком многого и стремился к чему-то, чего даже не знал, действительно ли я хочу. И, честно говоря, мне все еще иногда страшно, но я написал себе руководство. Надеюсь, оно вам тоже пригодится. Я назвал его «Funny Little Fears»", - Дамиано.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитАни Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитBad Boys Blue - Completely Remixed (White) (4680068802707) винил...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) вини...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Я Выбираю Тебя (Blue) (4680068805074) винилов...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Отзывы о товаре David Damiano - Funny Little Fears (Cream) (0198029068016) виниловая пластинка