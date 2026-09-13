Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка
Falling In Reverse создают гимны, которые провоцируют и вдохновляют. Благодаря сочетанию пафосных заявлений и интимных откровений они всегда на шаг впереди толпы и находят отклик у самой разной аудитории по всему миру. Эта группа, ломающая правила, бросающая вызов жанрам и провокационная, дарит чистые эмоции, наполненные двойным и тройным смыслом, словно коктейли Молотова, брошенные в поп-культуру. С 2017 года группа стремительно развивалась. Их альбомы собрали миллиарды прослушиваний, множество золотых и платиновых сертификатов, признание ведущих СМИ, таких как Pitchfork, Billboard, The New York Times и Forbes, а также несколько синглов номер один на радио.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - An Innocent Man (0196587008116) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBilly Joel - The Bridge (0196587008215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Something On My Mind (V12) (0196588484810...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPurple Disco Machine - Wake Up! (V12) (0196587245115) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитEverything But The Girl - At Maida Vale (EP) (0044003376144) вин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (coloured) (0093624843269) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJames Blunt - Who We Used To Be (coloured) (5054197707513) винил...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитJohnny Cash - At Folsom Prison (0888751119710) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Falling In Reverse - Popular Monster (8714092761214) виниловая пластинка