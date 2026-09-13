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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2300
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717814
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Описание товара Видеокарта MSI RTX5080 GAMING TRIO OC 16GB GDDR7
**Видеокарта MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх.
**Основные характеристики:**
* **Модель графического процессора:** RTX 5070 Ti.
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ.
* **Тип видеопамяти:** GDDR7.
* **Разрядность шины видеопамяти:** 256 бит.
* **Максимальное разрешение:** 7680x4320.
* **Заводской разгон (Overclocking):** да.
**Преимущества:**
* **Три вентилятора:** эффективное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
* **Подсветка:** придаёт стильный вид вашей системе.
* **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов через интерфейсы DisplayPort (3 шт.) и HDMI (1 шт.).
* **Активное охлаждение:** надёжная система охлаждения предотвращает перегрев.
**Технические детали:**
* **Длина видеокарты (PCB):** 338 мм.
* **Количество занимаемых слотов:** 3.
* **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin.
Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.
**Видеокарта MSI RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх.
**Основные характеристики:**
* **Модель графического процессора:** RTX 5070 Ti.
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ.
* **Тип видеопамяти:** GDDR7.
* **Разрядность шины видеопамяти:** 256 бит.
* **Максимальное разрешение:** 7680x4320.
* **Заводской разгон (Overclocking):** да.
**Преимущества:**
* **Три вентилятора:** эффективное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
* **Подсветка:** придаёт стильный вид вашей системе.
* **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов через интерфейсы DisplayPort (3 шт.) и HDMI (1 шт.).
* **Активное охлаждение:** надёжная система охлаждения предотвращает перегрев.
**Технические детали:**
* **Длина видеокарты (PCB):** 338 мм.
* **Количество занимаемых слотов:** 3.
* **Разъёмы дополнительного питания:** 16(12+4)pin.
Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей.
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