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Видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA Graphics Cards, 20GBGDDR6 (ATX Bracket), Bulk Packing купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA Graphics Cards, 20GBGDDR6 (ATX Bracket), Bulk Packing

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Видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA Graphics Cards, 20GBGDDR6 (ATX Bracket), Bulk Packing
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Объем видеопамяти
20 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1290
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706486
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
20 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х2
Вес, г.
550

Описание товара Видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA Graphics Cards, 20GBGDDR6 (ATX Bracket), Bulk Packing

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB - профессиональная видеокарта на Ada Lovelace, рассчитанная на рабочие станции, где нужна высокая эффективность и мощность в формате одного слота. Это активное однослотовое решение с 20 ГБ GDDR6 ECC и максимальным энергопотреблением около 130 Вт, что делает его удобным для плотных конфигураций и систем, где важны температура и шум.

Для кого и под какие задачи

RTX 4000 Ada часто выбирают для задач дизайна, инженерии, визуализации и работы с большими датасетами, когда важна производительность профессионального уровня, но нет желания переходить на более дорогие двухслотовые карты старшего класса. Она также хорошо вписывается в рабочие станции, где нужно оставить место под дополнительные карты (сетевые адаптеры, контроллеры) и при этом иметь запас по GPU-ускорению в современных приложениях.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX 4000 Ada 6 144 CUDA-ядра и 20 ГБ GDDR6 с ECC, а шина памяти 160-бит и пропускная способность до 360 ГБ/с. Такой профиль удобен для проектов, где важна память под ассеты и сцены, а также точность вычислений в рабочих задачах, но при этом хочется умеренного энергопотребления и компактного форм-фактора.

Подключения и рабочая среда

На карте заявлены 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для профессиональных мониторов и многомониторных рабочих мест, включая высокие разрешения. Встречаются версии с mini-DisplayPort в зависимости от вендора и поставки, поэтому перед покупкой имеет смысл уточнить тип разъёмов, чтобы не упереться в необходимость переходников.

Важные нюансы перед покупкой

Однослотовые профессиональные карты сильно зависят от вентиляции корпуса: даже при 130 Вт важно, чтобы горячий воздух стабильно выводился, особенно если рядом стоят другие платы и нет свободного пространства. Ещё один нюанс - "bulk/OEM-упаковка": для корпоративных поставок это нормально, но покупателю стоит заранее проверить комплектацию и тип крепления, чтобы установка прошла без сюрпризов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA Graphics Cards, 20GBGDDR6 (ATX Bracket), Bulk Packing




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
20 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1290
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
160 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB - профессиональная видеокарта на Ada Lovelace, рассчитанная на рабочие станции, где нужна высокая эффективность и мощность в формате одного слота. Это активное однослотовое решение с 20 ГБ GDDR6 ECC и максимальным энергопотреблением около 130 Вт, что делает его удобным для плотных конфигураций и систем, где важны температура и шум.

Для кого и под какие задачи

RTX 4000 Ada часто выбирают для задач дизайна, инженерии, визуализации и работы с большими датасетами, когда важна производительность профессионального уровня, но нет желания переходить на более дорогие двухслотовые карты старшего класса. Она также хорошо вписывается в рабочие станции, где нужно оставить место под дополнительные карты (сетевые адаптеры, контроллеры) и при этом иметь запас по GPU-ускорению в современных приложениях.

Аппаратные возможности и память

По спецификациям у RTX 4000 Ada 6 144 CUDA-ядра и 20 ГБ GDDR6 с ECC, а шина памяти 160-бит и пропускная способность до 360 ГБ/с. Такой профиль удобен для проектов, где важна память под ассеты и сцены, а также точность вычислений в рабочих задачах, но при этом хочется умеренного энергопотребления и компактного форм-фактора.

Подключения и рабочая среда

На карте заявлены 4?DisplayPort 1.4a, что удобно для профессиональных мониторов и многомониторных рабочих мест, включая высокие разрешения. Встречаются версии с mini-DisplayPort в зависимости от вендора и поставки, поэтому перед покупкой имеет смысл уточнить тип разъёмов, чтобы не упереться в необходимость переходников.

Важные нюансы перед покупкой

Однослотовые профессиональные карты сильно зависят от вентиляции корпуса: даже при 130 Вт важно, чтобы горячий воздух стабильно выводился, особенно если рядом стоят другие платы и нет свободного пространства. Ещё один нюанс - "bulk/OEM-упаковка": для корпоративных поставок это нормально, но покупателю стоит заранее проверить комплектацию и тип крепления, чтобы установка прошла без сюрпризов.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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