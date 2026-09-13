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Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G)

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Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 11
Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2017
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 11
  • Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
432 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719087
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2017
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х11
Вес, кг.
1.08

Описание товара Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G)

Видеокарта Palit — мощное устройство, созданное для самых требовательных энтузиастов, геймеров и профессионалов, которым необходимы высокие показатели производительности и качества изображения. Изготовленная известным брендом Palit и произведенная в Китае, эта модель оснащена передовыми характеристиками, которые обеспечивают невероятную производительность и графическую мощность. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, видеокарта гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с самыми современными материнскими платами. Она поддерживает подключение до четырех мониторов, что позволяет создать впечатляющее многомониторное окружение для профессиональной работы или игр. Максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивает четкость и детализацию изображения, удовлетворяющие запросы даже самых взыскательных пользователей. Одной из ключевых особенностей этой модели является внушительный объем видеопамяти — 32 Гб GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Вкупе с графическим процессором NVIDIA и техпроцессом 5 нм, частота которого достигает 2017 МГц, это обеспечивает не только высокую производительность, но и энергоэффективность. Активное охлаждение позволяет видеокарте сохранять оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках, обеспечивая стабильную работу и долговечность устройства. Ширина шины памяти 512 бит способствует более быстрой передаче данных, что особенно важно для обработки графики высокого качества и выполнения ресурсоемких задач. На плате длиной 332 мм предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, открывающие широкие возможности для подключения современных устройств отображения. Видеокарта Palit — это надежное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству изображения на профессиональном уровне.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5090
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
32 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2017
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
512 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit — мощное устройство, созданное для самых требовательных энтузиастов, геймеров и профессионалов, которым необходимы высокие показатели производительности и качества изображения. Изготовленная известным брендом Palit и произведенная в Китае, эта модель оснащена передовыми характеристиками, которые обеспечивают невероятную производительность и графическую мощность. Благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, видеокарта гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с самыми современными материнскими платами. Она поддерживает подключение до четырех мониторов, что позволяет создать впечатляющее многомониторное окружение для профессиональной работы или игр. Максимальное разрешение 7680x4320 обеспечивает четкость и детализацию изображения, удовлетворяющие запросы даже самых взыскательных пользователей. Одной из ключевых особенностей этой модели является внушительный объем видеопамяти — 32 Гб GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц. Вкупе с графическим процессором NVIDIA и техпроцессом 5 нм, частота которого достигает 2017 МГц, это обеспечивает не только высокую производительность, но и энергоэффективность. Активное охлаждение позволяет видеокарте сохранять оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках, обеспечивая стабильную работу и долговечность устройства. Ширина шины памяти 512 бит способствует более быстрой передаче данных, что особенно важно для обработки графики высокого качества и выполнения ресурсоемких задач. На плате длиной 332 мм предусмотрены разъемы HDMI и DisplayPort, открывающие широкие возможности для подключения современных устройств отображения. Видеокарта Palit — это надежное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству изображения на профессиональном уровне.


Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5090 GAMEROCK 32GB GDDR7 (NE75090019R5-GB2020G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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