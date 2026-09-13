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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A)

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Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3000
Уровень шума
25
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717776
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3000
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
221

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A)

Вентилятор корпусной Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro PST — retail (ACFAN00306A) — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Вентилятор Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro PST — retail (ACFAN00306A) станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P12 Pro PST (ACFAN00306A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3000
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор корпусной Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro PST — retail (ACFAN00306A) — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Вентилятор Arctic Cooling ARCTIC P12 Pro PST — retail (ACFAN00306A) станет отличным выбором для тех, кто ценит качество, надёжность и эффективность.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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