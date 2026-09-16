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The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка

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The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 1
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 2
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 3
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 4
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 5
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 6
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 7
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Hellacopters
Альбом (сингл)
Head Off
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 1
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 2
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 3
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 4
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 5
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 6
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 7
  • The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717726
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629629977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Hellacopters
Альбом (сингл)
Head Off
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Electrocute, Midnight Angels, (I'm) Watching You, No Salvation, In The Sign Of The Octopus, Veronica Lake, Another Turn, I Just Don't Know About Girls, Rescue, Making Up For Lost Time, Throttle Bottom, Darling Darling
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка

[4065629629977]

Отзывы о товаре The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629629977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Hellacopters
Альбом (сингл)
Head Off
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Electrocute, Midnight Angels, (I'm) Watching You, No Salvation, In The Sign Of The Octopus, Veronica Lake, Another Turn, I Just Don't Know About Girls, Rescue, Making Up For Lost Time, Throttle Bottom, Darling Darling
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
[4065629629977]
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Hellacopters - Head Off (coloured) (4065629629977) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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