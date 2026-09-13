Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Dylan - Love And Theft (coloured) (0198029188318) виниловая пластинка
Love And Theft — тридцать первый студийный альбом американского певца и автора песен Боба Дилана, первоначально выпущенный в 2001 году на лейбле Columbia Records Выпущенный 11 сентября 2001 года, Love and Theft появился как смелое, меняющее форму продолжение получившего признание критиков альбома Дилана Time Out of Mind. Там, где его предшественник принял задумчивый, медитативный тон, Love and Theft взорвался энергией и озорством. Дилан предстал в своей самой свободной и радостно непринужденной манере. Глубоко черпая из источника американской глубинной музыки — блюза, джаза, рокабилли, фолка, кантри и свинга — альбом предложил богатое, панорамное видение музыкального наследия нации, преломленного через уникальную линзу Дилана. Вместе со своей гастрольной группой Дилан записал альбом вживую в студии, запечатлев непосредственность и спонтанность, которые редко можно услышать в современных записях. Love and Theft был встречен всеобщим признанием и ознаменовал собой еще одно художественное переосмысление в карьере, определенной ими. Более двух десятилетий спустя он остается выдающимся произведением Дилана.
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