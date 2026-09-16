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Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка

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Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 6
Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jacknife
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717681
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jacknife
Жанр
Jazz
Трек-лист
On The Nile, Climax, Soft Blue, Jacknife, Blue Fable
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка

«Jacknife» — альбом саксофониста Jackie McLean, выпущенный в 1965 году лейблом Blue Note Records. В записи участвовали трубачи Lee Morgan и Charles Tolliver, пианист Larry Willis, басист Larry Ridley и барабанщик Jack DeJohnette. Альбом записан в жанре пост-боп. На июнь 2025 года, ожидается переиздание «Jacknife» в рамках серии Tone Poet Records

Отзывы о товаре Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Jacknife
Жанр
Jazz
Трек-лист
On The Nile, Climax, Soft Blue, Jacknife, Blue Fable
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«Jacknife» — альбом саксофониста Jackie McLean, выпущенный в 1965 году лейблом Blue Note Records. В записи участвовали трубачи Lee Morgan и Charles Tolliver, пианист Larry Willis, басист Larry Ridley и барабанщик Jack DeJohnette. Альбом записан в жанре пост-боп. На июнь 2025 года, ожидается переиздание «Jacknife» в рамках серии Tone Poet Records
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - Jacknife (Analogue, Tone Poet) (0602455845917) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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