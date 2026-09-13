Блок питания XPG PYMCORE850G-BKCEU
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х26х21
Вес, кг.
11.65
Описание товара Блок питания XPG PYMCORE850G-BKCEU
ADATA XPG PYMCORE - это модульный блок питания класса 80 Plus Gold, оснащенный 100% японскими конденсаторами. Благодаря объединению с резонансной топологией LLC, он энергоэффективен, надежен и позволяет легко создавать аккуратные сборки. Интеллектуальная кривая вентилятора обеспечивает практически бесшумную работу даже при полной мощности. ADATA XPG PYMCORE имеет компактный размер, благодаря сочетанию высококачественных компонентов, хорошо продуманной компоновке и процессам производства. Более того, модульная конструкция избавляет от путаницы проводов и упрощает сборку системы.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
92
Страна производитель
Китай
ADATA XPG PYMCORE - это модульный блок питания класса 80 Plus Gold, оснащенный 100% японскими конденсаторами. Благодаря объединению с резонансной топологией LLC, он энергоэффективен, надежен и позволяет легко создавать аккуратные сборки. Интеллектуальная кривая вентилятора обеспечивает практически бесшумную работу даже при полной мощности. ADATA XPG PYMCORE имеет компактный размер, благодаря сочетанию высококачественных компонентов, хорошо продуманной компоновке и процессам производства. Более того, модульная конструкция избавляет от путаницы проводов и упрощает сборку системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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