Luciano Pavarotti - Novanta (0028948714063) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Novanta
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948714063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Novanta
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Nessun Dorma!, Che gelida manina, La donna ? mobile, O soave fanciulla, Libiamo ne’ lieti calici (Brindisi), O Sole Mio, Caruso, Ave Maria, Funicul?, funicul?, Miss Sarajevo, Una furtiva lagrima, Questa o quella, Mattinata, Volare, Panis Angelicus, Celeste Aida, A mes amis - Pour mon ?me, Au fond du temple saint, Baby Can I Hold You, Notte ‘e piscatore, O Holy Night, Che gelida manina, Granada, Addio Alla Madre, Adeste Fidelis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Luciano Pavarotti - Novanta (0028948714063) виниловая пластинка
В честь 90-летия со дня рождения великого оперного певца Лучано Паваротти Decca представляет сборник, в который вошли самые известные и популярные арии и песни, легендарные живые записи некоторых из его величайших концертов, а также раритеты, новые открытия и ранее не издававшиеся произведения. Двойной виниловый альбом предлагает 25 треков. Паваротти был уникальным явлением и одним из самых известных артистов мира. Как и немногие другие, он сумел сделать мир оперы доступным для более широкой аудитории. Этот альбом теперь предлагает возможность снова услышать его выступления, которые потрясли весь мир.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитМарина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) вин...
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитThe Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитScorpions, Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитMichael Buble - The Best Of Buble (0093624839392) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитMylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) в...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитЛегенды Русского Рока - Кино (4640001404894) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитСерёга - 1.000.000$ Самая Большая Порция (Coloured) (44000110003...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитMeghan Trainor - Title (0198028419413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитFranсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) вини...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитThe Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитJamiroquai - High Times - Tour Edition (Marbled Steel) (01980299...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948714063]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti
Альбом (сингл)
Novanta
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Nessun Dorma!, Che gelida manina, La donna ? mobile, O soave fanciulla, Libiamo ne’ lieti calici (Brindisi), O Sole Mio, Caruso, Ave Maria, Funicul?, funicul?, Miss Sarajevo, Una furtiva lagrima, Questa o quella, Mattinata, Volare, Panis Angelicus, Celeste Aida, A mes amis - Pour mon ?me, Au fond du temple saint, Baby Can I Hold You, Notte ‘e piscatore, O Holy Night, Che gelida manina, Granada, Addio Alla Madre, Adeste Fidelis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В честь 90-летия со дня рождения великого оперного певца Лучано Паваротти Decca представляет сборник, в который вошли самые известные и популярные арии и песни, легендарные живые записи некоторых из его величайших концертов, а также раритеты, новые открытия и ранее не издававшиеся произведения. Двойной виниловый альбом предлагает 25 треков. Паваротти был уникальным явлением и одним из самых известных артистов мира. Как и немногие другие, он сумел сделать мир оперы доступным для более широкой аудитории. Этот альбом теперь предлагает возможность снова услышать его выступления, которые потрясли весь мир.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
Luciano Pavarotti - Novanta (0028948714063) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Luciano Pavarotti - Novanta (0028948714063) виниловая пластинка