Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка
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Описание товара Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка
“Foreigner 4”, как его часто называют, является четвертым студийным альбомом легендарной британо-американской рок-группы, выпущенным в переходный период, когда они, как известно, перешли с шести участников на четырех. Записанный в знаменитой Electric Lady Studios в Нью-Йорке вместе с уважаемым музыкальным продюсером Маттом Ланге он включает в себя некоторые из самых больших хитов группы, включая “ Urgent ”, “ Waiting On A Girl Like You ” и “ Jukebox Hero ”. Теперь, в преддверии 45-летия альбома в 2026 году, эта культовая запись получает обработку Rhino Deluxe с новым блестящим 5-дисковым Super Deluxe Box Set (4CD + 1BR); недавно ремастированным 1LP, а также миксом Dolby ATMOS оригинального альбома; плюс предложение Digital Deluxe, которое включает ремастированный альбом, неизданные треки и ранние / альтернативные версии, инструментальные миксы и сборник выступлений Live Tour 1981-82 годов со всего мира. Объявив о годовщине альбома в июле, « Foreigner 4 » выпускает его осенью — сразу после официального стартового мероприятия, посвященного 50-летию новаторского звучания и наследия Foreigner.
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Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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