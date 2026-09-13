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Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка

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Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717437
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка

“Foreigner 4”, как его часто называют, является четвертым студийным альбомом легендарной британо-американской рок-группы, выпущенным в переходный период, когда они, как известно, перешли с шести участников на четырех. Записанный в знаменитой Electric Lady Studios в Нью-Йорке вместе с уважаемым музыкальным продюсером Маттом Ланге он включает в себя некоторые из самых больших хитов группы, включая “ Urgent ”, “ Waiting On A Girl Like You ” и “ Jukebox Hero ”. Теперь, в преддверии 45-летия альбома в 2026 году, эта культовая запись получает обработку Rhino Deluxe с новым блестящим 5-дисковым Super Deluxe Box Set (4CD + 1BR); недавно ремастированным 1LP, а также миксом Dolby ATMOS оригинального альбома; плюс предложение Digital Deluxe, которое включает ремастированный альбом, неизданные треки и ранние / альтернативные версии, инструментальные миксы и сборник выступлений Live Tour 1981-82 годов со всего мира. Объявив о годовщине альбома в июле, « Foreigner 4 » выпускает его осенью — сразу после официального стартового мероприятия, посвященного 50-летию новаторского звучания и наследия Foreigner.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Foreigner - 4 (0603497818549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
4
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Night Life, Juke Box Hero, Break It Up, Waiting For A Girl Like You, Luanne, Urgent, I'm Gonna Win, Woman In Black, Girl On The Moon, Don't Let Go
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
“Foreigner 4”, как его часто называют, является четвертым студийным альбомом легендарной британо-американской рок-группы, выпущенным в переходный период, когда они, как известно, перешли с шести участников на четырех. Записанный в знаменитой Electric Lady Studios в Нью-Йорке вместе с уважаемым музыкальным продюсером Маттом Ланге он включает в себя некоторые из самых больших хитов группы, включая “ Urgent ”, “ Waiting On A Girl Like You ” и “ Jukebox Hero ”. Теперь, в преддверии 45-летия альбома в 2026 году, эта культовая запись получает обработку Rhino Deluxe с новым блестящим 5-дисковым Super Deluxe Box Set (4CD + 1BR); недавно ремастированным 1LP, а также миксом Dolby ATMOS оригинального альбома; плюс предложение Digital Deluxe, которое включает ремастированный альбом, неизданные треки и ранние / альтернативные версии, инструментальные миксы и сборник выступлений Live Tour 1981-82 годов со всего мира. Объявив о годовщине альбома в июле, « Foreigner 4 » выпускает его осенью — сразу после официального стартового мероприятия, посвященного 50-летию новаторского звучания и наследия Foreigner.


Теги товара: Поп-музыка
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