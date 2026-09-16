Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка
Рок-трио HAIM объявило официальную дату релиза « I quit », своего долгожданного четвёртого студийного альбома на лейбле Polydor Records который состоится 20 июня . Альбом, состоящий из 15 треков, спродюсировали Ростам Батаманглидж и Даниэль Хаим . Альбом излучает чистую энергию опытных исполнителей, чьё глубокое уважение к классическому року формирует песни, идеально подходящие для живых выступлений. «I quit» — первый новый альбом группы после альбома 2020 года « Women In Music, Pt. III» который принёс им премию Brit Award в категории «Международная группа». Альбом был дважды номинирован на премию «Грэмми», включая престижную номинацию «Альбом года». Благодаря этой номинации HAIM стали первой женской рок-группой, вошедшей в высшую категорию премии «Грэмми». « Women In Music, Pt. III» дебютировал на первом месте в американском чарте продаж альбомов и занял первое место в британском чарте альбомов.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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