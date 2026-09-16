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Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка

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Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 1
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 2
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 3
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 4
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 5
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 6
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 7
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 8
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 9
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 10
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 11
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 12
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 13
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 14
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 15
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 16
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 17
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 18
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 19
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
I Quit
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 1
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 2
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 3
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 4
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 5
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 6
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 7
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 8
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 9
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 10
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 11
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 12
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 13
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 14
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 15
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 16
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 17
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 18
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 19
  • Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478001994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
I Quit
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gone, All Over Me, Relationships, Wrong, Take Me Back, Love You Right, The Farm, Lucky Stars, Million Years, C10 Everybody's Trying To Figure Me Out, C11 Try To Feel My Pain, D12 Spinning, D13 Cry, D14 Blood On The Street, D15 Now It's Time
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка

Рок-трио HAIM объявило официальную дату релиза « I quit », своего долгожданного четвёртого студийного альбома на лейбле Polydor Records который состоится 20 июня . Альбом, состоящий из 15 треков, спродюсировали Ростам Батаманглидж и Даниэль Хаим . Альбом излучает чистую энергию опытных исполнителей, чьё глубокое уважение к классическому року формирует песни, идеально подходящие для живых выступлений. «I quit» — первый новый альбом группы после альбома 2020 года « Women In Music, Pt. III» который принёс им премию Brit Award в категории «Международная группа». Альбом был дважды номинирован на премию «Грэмми», включая престижную номинацию «Альбом года». Благодаря этой номинации HAIM стали первой женской рок-группой, вошедшей в высшую категорию премии «Грэмми». « Women In Music, Pt. III» дебютировал на первом месте в американском чарте продаж альбомов и занял первое место в британском чарте альбомов.

Отзывы о товаре Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478001994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
I Quit
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Gone, All Over Me, Relationships, Wrong, Take Me Back, Love You Right, The Farm, Lucky Stars, Million Years, C10 Everybody's Trying To Figure Me Out, C11 Try To Feel My Pain, D12 Spinning, D13 Cry, D14 Blood On The Street, D15 Now It's Time
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Рок-трио HAIM объявило официальную дату релиза « I quit », своего долгожданного четвёртого студийного альбома на лейбле Polydor Records который состоится 20 июня . Альбом, состоящий из 15 треков, спродюсировали Ростам Батаманглидж и Даниэль Хаим . Альбом излучает чистую энергию опытных исполнителей, чьё глубокое уважение к классическому року формирует песни, идеально подходящие для живых выступлений. «I quit» — первый новый альбом группы после альбома 2020 года « Women In Music, Pt. III» который принёс им премию Brit Award в категории «Международная группа». Альбом был дважды номинирован на премию «Грэмми», включая престижную номинацию «Альбом года». Благодаря этой номинации HAIM стали первой женской рок-группой, вошедшей в высшую категорию премии «Грэмми». « Women In Music, Pt. III» дебютировал на первом месте в американском чарте продаж альбомов и занял первое место в британском чарте альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Haim - I Quit (coloured) (0602478001994) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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