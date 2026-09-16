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Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка

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Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 1
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 2
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 3
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 4
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 5
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 6
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 7
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 8
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
Relentless Retribution
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 1
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 2
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 3
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 4
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 5
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 6
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 7
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 8
  • Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361263454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
Relentless Retribution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Relentless Revolution, Claws In So Deep, Truce, Into The Arms Of Righteous Anger, River Of Rapture, Absence Of Light, This Hate, Death Of The Meek, Sides, I Chose The Sky, Volcanic, Where They Lay
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка

2LP — лимитированный тираж однотонного оранжевого винила. Альбом Relentless Retribution, выпущенный в 2010 году, ознаменовал мощное возвращение трэш-метал группы Death Angel из Bay Area. Relentless Retribution, продемонстрировавший новую интенсивность с приходом барабанщика Уилла Кэрролла и басиста Дэмиена Сиссона привнёс свежую энергию в звучание группы. Известная своими агрессивными риффами, сложными соло и плотными ритмами, пластинка стала настоящим трэш-натиском, оставаясь при этом верной корням Death Angel. Такие треки, как « River of Rapture » и « Claws in So Deep », подчёркивают как техничность, так и грубую агрессию, делая Relentless Retribution выдающимся альбомом в поздней дискографии группы и подтверждая их место в жанре трэш-метал.

Отзывы о товаре Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361263454]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
Relentless Retribution
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Relentless Revolution, Claws In So Deep, Truce, Into The Arms Of Righteous Anger, River Of Rapture, Absence Of Light, This Hate, Death Of The Meek, Sides, I Chose The Sky, Volcanic, Where They Lay
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
2LP — лимитированный тираж однотонного оранжевого винила. Альбом Relentless Retribution, выпущенный в 2010 году, ознаменовал мощное возвращение трэш-метал группы Death Angel из Bay Area. Relentless Retribution, продемонстрировавший новую интенсивность с приходом барабанщика Уилла Кэрролла и басиста Дэмиена Сиссона привнёс свежую энергию в звучание группы. Известная своими агрессивными риффами, сложными соло и плотными ритмами, пластинка стала настоящим трэш-натиском, оставаясь при этом верной корням Death Angel. Такие треки, как « River of Rapture » и « Claws in So Deep », подчёркивают как техничность, так и грубую агрессию, делая Relentless Retribution выдающимся альбомом в поздней дискографии группы и подтверждая их место в жанре трэш-метал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death Angel - Relentless Retribution (coloured) (0727361263454) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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